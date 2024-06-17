Милиция завела "уголовку" за "тайную комнату" дома у жителя Заславля. Что там было?

Опубликовано: 17.06.2024 14:15 , Обновлено: 17.06.2024

Оперативники Заводского РУВД Минска задержали 36-летнего жителя Заславля после того, как нашли у него дома "тайную комнату". Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Так, в квартире, где задержанный жил с матерью, милиция нашла потайную кладовку, предназначенную для выращивания наркосодержащих растений. Оперативники изъяли горшки с грунтом и растениями, удобрения, вентилятор, ультрафиолетовые лампы, воздуховоды, приборы измерения температуры и влажности, гриндер, электронные весы, семена, а также более 580 граммов высушенной марихуаны и приспособления для ее курения, перечислили в милиции.

Как передали в Заводском РУВД, мужчина рассказал, что первый раз попробовал наркотик, когда нашел в лесу дикорастущую коноплю и высушил ее. Затем в интернете нашел инструкцию по выращиванию растения в домашних условиях и приобрел все необходимое для этого.

“Первый “урожай” мужчина собрал и поместил в банки, после чего приступил к выращиванию новой партии”, - рассказали в Telegram-канале “Милиция Минска”.

Там также отметили, что мать задержанного не знала об “увлечении” сына.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что оперативники УВД Брестского облисполкома при силовой поддержке ОМОН задержали в Национальном аэропорту Минск трафикеров — 23-летнего жителя Дрогичинского района, а также его 21-летнюю подельницу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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