Белорус нашёл мешок с 20 тыс. рублей. Посмотрите, что он с ними сделал

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Опубликовано: 30.05.2024 12:15 , Обновлено: 30.05.2024

В УВД Минского облисполкома рассказали об инциденте, который недавно произошёл в Несвижском районе. Житель столицы, проезжая около деревни Солтановщина, увидел на дороге мешок с деньгами — предположительно, инкассаторский. Внутри находилось ни много ни мало — 20 тысяч белорусских рублей.

“Везунчик” тотчас позвонил в отделение милиции и рассказал о своей находке. Позже в Несвижском РОВД восстановили полную картину событий. Оказалось, что деньги вёз водитель почтового отделения в Слуцке, который их же и потерял. В мешке находились чужие пенсии и социальные пособия.

В УВД Минского облисполкома рассказали, что деньги загрузили в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ, при этом двери закрыли лишь на проволоку — из-за неисправности замка. Проезжая около деревни Солтановщина, мешок выпал на дорогу, где его и нашёл неравнодушный белорус. В итоге 20 тысяч рублей благополучно вернули в организацию.

[info_b]Согласно ст. 11.4 КоАП РБ, за присвоение чужого имущества грозит штраф до пяти базовых величин (200 белорусских рублей). Если находка оказалась слишком большой — свыше 1000 БВ — по закону такому “везунчику” грозят общественные работы, штраф или арест до трёх месяцев (ст. 215 УК РБ).[/info_b]

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