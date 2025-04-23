Замглавы МВД Беларуси потребовал от милиции «наступательных действий». Кому приготовиться?

Опубликовано: 23.04.2025 20:14 , Обновлено: 23.04.2025

Первый замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, участвуя в оперативном совещании в столичной милиции, задал вектор для работы подчинённых, касающийся борьбы с рецидивной преступностью.

Ключевое требование он сформулировал таким образом: действия уголовно-исполнительной инспекции должны стать «наступательными» , а отношение к лицам, стоящим на учёте, должно быть «принципиальным» , если они не оплачивают штрафы, квартплату или «уклоняются от выхода на работу».

В МВД отметили «положительный эффект» от ранее проведённых «специальных комплексных мероприятий». К успешным мерам также отнесли привлечение подучётных к «общественно-полезному труду» , направление их в лечебно-трудовые профилактории и замену наказания на более строгое .

Не только алкоголиков. В милиции объяснили, кого из белорусов суд может принудительно отправить в ЛТП

Замминистра подчеркнул важность «взаимодействия между службами» для реализации этого «принципиального» подхода.

Второй темой совещания стала борьба с киберпреступностью. Здесь начальник ГУВД Михаил Гриб отметил, что работа на упреждение «действенна, но недостаточна». Он поставил задачу войти в «каждый трудовой и учебный коллектив» , взаимодействовать с районными администрациями, а также привлекать к профилактике медиков, педагогов, соцработников и ЖКХ.

В ходе совещания, как сообщила ведомственная газета «На страже», сделали акцент на том, что, несмотря на «устойчивое снижение преступности», милиции важно не сбавлять темпов и качества профилактики . Также милиционеры обсудили необходимость обеспечить безопасность на грядущих массовых мероприятиях к 80-летию Победы.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что глава МВД потребовал от подчинённых «качественной работы» с людьми, не занятыми в экономике.

Кубраков приказал милиции «качественно работать» с этой категорией белорусов