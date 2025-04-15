Кубраков приказал милиции "качественно работать" с этой категорией белорусов

Опубликовано: 15.04.2025 15:24 , Обновлено: 15.04.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 15 апреля представил личному составу УВД Витебского облисполкома их нового руководителя - Максима Субботу. Там глава МВД потребовал от сотрудников милиции "качественно работать" с одной категорией белорусов.

Как передали в министерстве, Кубраков сказал о важности профилактики правонарушений и преступлений, а также тесного взаимодействия с населением. “Обращаясь к начальникам территориальных отделов милиции, министр обозначил необходимость проведения качественной работы с лицами, незанятыми в экономике”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/16788” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале ведомства. То есть речь о так называемых “тунеядцах”.

Фото: МВД Беларуси

“Впереди международный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”, во время которого необходимо обеспечить охрану общественного порядка”, - добавил Кубраков.

Фото: МВД Беларуси

К слову, 14 апреля он представлял личному составу УВД Минского облисполкома тоже нового руководителя – Андрея Любимова. Глава МВД тогда сказал о проблемных вопросах, которые нужно решать местной милиции, не уточнив при этом, о чем конкретно речь. А еще сказал о важности “неукоснительного соблюдения дисциплины личным составом”, [link href=“https://t.me/pressmvd/16781” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] в министерстве.

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Три задачи для милиции

Ранее Telegraf.news писал, что министр Кубраков в ходе визита в Гомельскую область в марте заявил, что перед правоохранителями стоят три задачи. По его словам, именно им силовики должны уделить особое внимание.

Глава МВД сказал, что ждет от белорусских милиционеров «вежливого и внимательного отношения к гражданам и их проблемам». «Необходимо наращивать усилия по профилактике рецидивной преступности, наркопотребления, а также нарушений Правил дорожного движения», — заявил он.

Кубраков поставил три задачи милиционерам. К чему готовиться белорусам?