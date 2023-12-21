"Закройте окна" - В Беларуси обьявили оранжевый уровень опасности на 22 декабря

Опубликовано: 21.12.2023 15:09 , Обновлено: 21.12.2023

Белгидромет сообщил, что ночью 22 декабря, в пятницу, по юго-западной половине Беларуси прогнозирует усиление южного ветра с порывами до 15-18 м/с (до 64 км/ч).

В МЧС же попросили белорусов вести себя ещё осторожнее, чем обычно. Там заявили, что при усилении ветра не стоит без необходимости покидать квартиры и офисы.

Также в МЧС рекомендовали закрыть форточки и окна и не подходить к ним близко. А на улице укрываться в ближайшем здании. Белорусов предупредили об опасности таких укрытий от ветра, как остановки, рекламные щиты и недостроенные здания.

Также в МЧС попросили подальше держаться от линий электропередач.

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