Дождь и мокрый снег предсказали синоптики до 25 декабря, но не везде. Где в Беларуси ждут +5, а где – метель?

Опубликовано: 20.12.2023 17:56 , Обновлено: 20.12.2023

В наш регион смещается глубокий, с давлением в центре «Н» 960 гектопаскалей (гПа), и обширный циклон с Атлантики, Об этом сообщил телеграм-канал Nadvorie. И рассказал, чего ожидать с сегодняшнего позднего вечера, 20 декабря, завтра и в конце недели. Когда и что будет сыпаться и литься сверху?

Поздно вечером в четверг, 21 декабря, мы попадем в зону его атмосферных фронтов, сообщил ТГ-канал. «Медленно смещаясь на юго-восток, циклон постепенно потеряет активность: давление в центре будет расти. В итоге он превратится в холодное, малоподвижное образование». Аналитики погодного портала считают, что все это случится над Беларусью, начиная с пятницы, 22 декабря , и в выходные.

«Теперь, как вы понимаете, нас ждет слякотная погодка: дождь, с переходом в мокрый снег и наоборот, при многократном переходе температуры воздуха через 0° в пределах -2..+2°», предупреди канал Nadvorie.

Первая хорошая новость от синоптиков: осадков, в принципе, не много, расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) за три дня прогнозируют до 20 мм «в пересчете на жижу осадков».

Вторая хорошая новость: ветра очень сильного тоже не будет. В отличие, на пример, от Польши, где в пятницу ждут порывы больше 25 м/с.

Белгидромет предсказал метели и от -3 до +5

В свою очередь государственные синоптики – Белгидромет дали такой прогноз на ближайшие три дня, 21-23 декабря.

21 декабря погоду в республике будут определять атмосферные фронты, спрогнозировал Белгидромет, и более прохладные воздушные массы северо-западного происхождения. Пообещали, что будет преимущественно облачно. По данным государственного ведомства, «на большей части территории страны ожидаются осадки – попеременно мокрый снег и дождь. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха в течение суток будет -2..+4°С».

22 декабря республика окажется под влиянием активных фронтальных разделов от североатлантического циклона. Будет преимущественно облачно, сообщили синоптики. Временами пройдут дожди с мокрым снегом. В отдельных районах страны ожидают слабый гололед, гололедицу. Прогнозируют и метель. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -1..+5°С».

23 декабря республика продолжит находиться в циркуляции североатлантического циклона, сообщили синоптики. При этом на территорию страны начнут поступать прохладные воздушные массы с севера Европы. Будет преимущественно облачно. Временами ожидают снег и мокрый снег. В юго-западных районах страны – слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер порывистый, в юго-западных районах – сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -3..+2°С, сообщили в Белгидромете.

Ранее Телеграф писал, что Минская городская организация ОСВОД предупредила об интенсивном таянии льда на всех водоемах и сообщила, что выход на него запрещен. И показала предупреждающее видео.

«Уйти под воду можно на раз-два» – в столичном ОСВОДе раскрыли секрет льда, из-за которого тонут белорусы