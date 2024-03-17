За сутки число районов Беларуси, где ввели ограничения на посещение лесов, выросло в 6 раз

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Опубликовано: 17.03.2024 08:38 , Обновлено: 17.03.2024

Всего за сутки число регионов Беларуси, где действуют ограничения на посещение лесов, выросло более чем в шесть раз. По состоянию на утро воскресенья, 17 марта, подобные ограничения местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами ввели в 19 районах страны.

В каких районах действуют ограничения на посещение лесов?

Как следует из обновлённой интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, ограничительные меры не затронули только Гродненскую область, во всех остальных есть как минимум по одному району, где ограничили посещение лесов.

Так, в Брестской области класс пожарной опасности вырос до III уровня в Каменецком районе, в Гомельской области - в Октябрьском и Речицком районах, в Витебской области - в Витебском и Лепельском районах.

В Минской области к Пуховичскому и Березинскому районам, где ограничения на посещение лесов ввели накануне, добавились ещё три - Солигорский, Червенский и Борисовский.

Больше всего ограничений - в 9 из 21 районов - сейчас действует в Могилёвской области :

Белыничском,

Бобруйском,

Быховском,

Глусском,

Кировском,

Кличевском,

Круглянском,

Могилевском,

Осиповичском.

Карта Минлесхоза РБ

[info_b]Следить за актуальной информацией об ограничениях и запретах на посещение лесов можно по интерактивной карте на официальном сайте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]

В Беларуси ввели первые в 2024 году ограничения на посещение лесов. Где?

Что запрещено делать в лесу при ограничениях и какое наказание грозит белорусам при нарушениях?

Ограничения и запреты на посещение лесов (равно как и решение об их отмене) в Беларуси вводят местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами, исходя из погодных условий. В частности, при III классе пожарной опасности посещения лесов ограничивают, а именно:

запрещают въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

запрещают разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

запрещают проводить там массовые мероприятия.

При этом для прогулок, а также для сбора грибов, ягод и прочих “лесных даров” леса остаются открыты.

Что касается наказания за нарушения действующих запретов и ограничений Минлесхоза, за них в Беларуси предусмотрены немалые штрафы:

по части 1 статьи 16.21, за “нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках” — 12 базовых величин (сейчас 480 рублей),

по части 2 той же статьи - в случае уничтожения или повреждения леса либо торфяника — до 30 базовых (1200 рублей).

Напомним, первые лесные пожары в 2024 году сотрудники Минлесхоза Беларуси зафиксировали в начале марта. По данным на 16 марта, с начала пожароопасного сезона в лесах произошло как минимум шесть возгораний.

В Беларуси зафиксировали первые лесные пожары. Где?