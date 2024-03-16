В Беларуси ввели первые в 2024 году ограничения на посещение лесов. Где?
В трех белорусских регионах уже ввели ограничения на посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты от Министерства лесного хозяйства страны.
По состоянию на утро 16 марта меры ограничительного характера действуют в Пуховичском и Березинском районах Минской области, а также Речицком районе Гомельской области.
В леса этих районов нельзя приезжать на транспорте, пока есть ограничения. Там ввели 3-й класс пожарной опасности.
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Этот класс пожарной опасности означает запрет на:
- разведение костров, использование открытого огня на территории фонда,
- проведение на территории леса работ, которые не связаны с ведением лесного хозяйства,
- организацию и проведение массовых мероприятий.
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В Минлесхозе добавили, что мера временная, а с начала пожароопасного сезона в лесном фонде ведомства зафиксировали уже шесть возгораний.
Какое наказание грозит за посещение леса в эти дни?
- посещение в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — штраф до 480 рублей (до 12 базовых величин);
- если в период запрета при посещении леса вы спровоцируете пожар, что приведет к уничтожению или повреждению леса или торфяников, максимальный штраф вырастет до 1200 рублей (30 базовых).
Ранее Телеграф показывал видео первых лесных пожаров в 2024 году на территории Ивацевичского опытного лесхоза в Брестской области. «Предположительно, горела болотистая местность», — сообщили тогда в Минлесхозе.