В Беларуси ввели первые в 2024 году ограничения на посещение лесов. Где?

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Опубликовано: 16.03.2024 09:47 , Обновлено: 17.03.2024

В трех белорусских регионах уже ввели ограничения на посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты от Министерства лесного хозяйства страны.

По состоянию на утро 16 марта меры ограничительного характера действуют в Пуховичском и Березинском районах Минской области, а также Речицком районе Гомельской области.

В леса этих районов нельзя приезжать на транспорте, пока есть ограничения. Там ввели 3-й класс пожарной опасности.

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Этот класс пожарной опасности означает запрет на:

разведение костров, использование открытого огня на территории фонда,

проведение на территории леса работ, которые не связаны с ведением лесного хозяйства,

организацию и проведение массовых мероприятий.

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В Минлесхозе добавили, что мера временная, а с начала пожароопасного сезона в лесном фонде ведомства зафиксировали уже шесть возгораний.

Какое наказание грозит за посещение леса в эти дни?

посещение в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — штраф до 480 рублей (до 12 базовых величин);

если в период запрета при посещении леса вы спровоцируете пожар, что приведет к уничтожению или повреждению леса или торфяников, максимальный штраф вырастет до 1200 рублей (30 базовых).

Ранее Телеграф показывал видео первых лесных пожаров в 2024 году на территории Ивацевичского опытного лесхоза в Брестской области. «Предположительно, горела болотистая местность», — сообщили тогда в Минлесхозе.

В Беларуси зафиксировали первые лесные пожары. Где?