В Беларуси зафиксировали первые лесные пожары. Где?

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Опубликовано: 10.03.2024 20:03 , Обновлено: 10.03.2024

В пресс-службе Минлесхоза Беларуси сообщили, что на территории страны зафиксировали первые в 2024 году пожары в лесу. По предварительной информации, речь идёт о трёх возгораниях, сообщили в ведомстве.

Так, первые лесные пожары случилось на территории Ивацевичского опытного лесхоза. “Предположительно горела болотистая местность”, - сообщили в Минлесхозе, уточнив, что среди основных версий причин есть и поджог.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило белорусов об ответственности за традиционные “весенние активности” на приусадебных участках и в сельской местности. Некоторые из них, по словам спасателей, “категорически запрещены” и грозят белорусам штрафами до 1200 рублей.

До 1200 рублей. МЧС пригрозило белорусам «весенними» штрафами