Совмин предложил запретить некоторым белорусам летать на самолётах. Кого коснется?

Опубликовано: 12.09.2023 11:12 , Обновлено: 12.09.2023

Совет министров Беларуси предложил дополнить Воздушный кодекс Беларуси, новая редакция которого вынесена на рассмотрение белорусских парламентариев, статьей, в которой прописано, в каких случаях авиаперевозчик имеет право отказать пассажирам в заключении договора (то есть продавать билеты). Кого именно из белорусов правительство предложило лишить возможности летать на самолётах?

В новой статье, которую Совмин предложил включить в Кодекс, указано, что перевозчик вправе отказать в заключении договора на воздушную перевозку пассажиру, если тот включен в “реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.”

В эту базу данных, которую, исходя из текста документа, предложено формировать самим авиакомпаниям, пассажира могут включить в случае, если тот совершит на борту воздушного судна данного перевозчика административное правонарушение, подпадающее под одну из следующих статей Кодекса об административных правонарушениях или Уголовного кодекса Беларуси:

ст. 18.5 КоАП - Нарушение правил поведения на воздушном судне;

ст. 19.1. КоАП - Мелкое хулиганство;

ст. 311 УК - Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна;

ст. 321 УК - Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта;

ст. 339 УК - Хулиганство;

ст. 340 УК - Заведомо ложное сообщение об опасности.

Прописаны в предложенной редакции Воздушного кодекса и исключения из этих ограничительных мер. Так, в статье указано, что авиаперевозчик не может отказать в продаже билета пассажиру, включенному в реестр, в следующих случаях:

когда тот возвращается в Беларусь из пункта отправления, откуда невозможно выехать в Беларусь иным транспортом;

когда тот подлежит депортации и это единственный способ доставить его из Беларуси в заданный пункт назначения или обратно;

когда тот направляется к месту оказания медицинской помощи или обратно (в этом случае нужны документальные подтверждения);

когда тот сопровождает несовершеннолетних, инвалидов или других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту оказания медицинской помощи или обратно (в этом случае также нужны документальные подтверждения);

когда тот направляется на похороны члена семьи или близкого родственника или обратно (также необходимо предоставить документальные подтверждения).

Исключить пассажира из реестра перевозчик, как следует из текста документа, может в следующих случаях:

по истечении срока, по окончании которого лицо считается не подвергавшимся административному взысканию;

при погашении или снятии судимости;

в случае отмены вступившего в законную силу постановления о наложении административного взыскания или приговора суда.

Для того, чтобы убрать свою фамилию из базы данных, пассажир или его представитель обязан предоставить перевозчику выписку о судимости и привлечении к административной ответственности из единого государственного банка данных о правонарушениях.

Напомним, в обновленном Воздушном кодексе в числе прочих предложений правительства оказалось и положение об обязательном государственном учете всех гражданских беспилотников, чего до сих пор в Беларуси не было.

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