Яндекс решил показывать белорусским пользователям неотключаемое сообщение. Зачем?

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Опубликовано: 01.09.2023 09:32 , Обновлено: 01.09.2023

Компания "Яндекс" предупредила белорусов о том, что с 1 сентября пользователи таких приложений, как Яндекс Такси, Яндекс Карты и Яндекс Навигатор могут увидеть у себя на экранах специальное уведомление.

Специальные уведомления, которые с 1 сентября станут постоянными для приложений “Яндекса”, будут появляться в том случае, если водитель превысит предельно допустимую скорость вблизи школ (как правило, там действует ограничение скорости до 20-40 км/ч).

“Будьте внимательны, рядом школа,” - предупредит водителя приложение.

При построении маршрута рядом с учебными заведениями - гимназиями, лицеями, общеобразовательными и начальными школами - на экране гаджета у водителя в приложении также всегда будет всплывать предупреждение “Рядом школа”.

Как, сообщили в компании, в преддверии начала нового учебного года сервис Яндекс Go также дополнительно напомнил всем водителям партнёров сервиса в специальном приложении о правилах дорожного движения, в том числе - о необходимости снижать скорость вблизи учебных заведений.

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Напомним, в настоящее время по всей Беларуси Госавтоинспекция проводит акцию “Внимание – дети!” в целях предупреждения аварий с участием несовершеннолетних. Она продлится до 5 сентября и всё это время все водители обязаны ездить с включенными фарами, в том числе днем. За несоблюдение этого требования водителю грозит до трех базовых величин (111 рублей сегодня).

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