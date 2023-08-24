В ГАИ пообещали "своевременно изымать" пешеходов с дорог. Куда и кого просят звонить?

💼 Официально

Опубликовано: 24.08.2023 13:12 , Обновлено: 24.08.2023

Госавтоинспекция Минска объявила очередную профилактическую акцию: с 24 по 27 августа инспекторы намерены уделить повышенное внимание "уязвимым участникам дорожного движения". Кроме того, с 25 августа по 5 сентября МВД Беларуси объявило по всей стране общереспубликанскую акцию "Внимание – дети!" в целях предупреждения аварий с участием несовершеннолетних, у которых вскоре начинается новый учебный год.

Как отметили в ГАИ Минска, с приближением 1 сентября пешеходов, в том числе несовершеннолетних,на дорогах становится заметно больше.

“В целях принятия упреждающих мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних, пешеходов, велосипедистов, лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности с 24 по 27 августа столичная Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения”, - рассказали в ГАИ.

Присоединиться к акции там призвали всех белорусов и попросили звонить по телефону 102 в случае обнаружения на дороге нетрезвых пешеходов и велосипедистов - “с целью своевременного изъятия с проезжей части”.

Инспекторы ГАИ пообещали оставаться вблизи аварийно-опасным участков дорог и нерегулируемых пешеходных переходов, а также привлечь эвакуаторы для “пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств”. Внимание инспекторов ГАИ в эти дни будет приковано к следующим участкам дорог:

внутридворовым территориям,

территории у пешеходных переходов,

участкам с ограниченной видимостью.

Эти мероприятия будут пересекаться с общереспубликанской акцией, в рамках которой всем транспортным средствам в светлое время суток следует двигаться с включенным ближним светом фар.

До Br111 — В ГАИ напомнили, за что с 25 августа будут штрафовать белорусов

Отметим, что в эти дни в разных регионах также продолжаются другие “спецмероприятия” ГАИ. В частности, в Бресте до 28 августа инспекторы следят за безопасностью автомобильных перевозок и соблюдением правил перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, а в Гомельской области до 27 августа проводят профилактическое мероприятие «Мотоциклист», направленное на предупреждение ДТП с участием мототранспорта.