Яндекс Go стал списывать с некоторых белорусов оплату за проезд два раза. Что произошло?

Опубликовано: 05.12.2022 17:49 , Обновлено: 15.11.2024

Белорусский Альфа-Банк сообщил 5 декабря, что некоторые клиенты стали жаловаться на двойное списание оплаты за проезд в Яндекс Go. В банке заверили, что дело не в них.

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В Яндекс Go рассказали, почему с некоторых белорусов дважды списывалась оплата за поездки [/obnovleno_b]

“С нашими картами всё в порядке. Вопрос возник на стороне банка, обслуживающего Яндекс. Компания уже решает проблему. Не волнуйтесь: суммы, списанные по ошибке, будут возвращены в ближайшее время”, - [link href=“https://t.me/alfabankby/1164” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Альфа-Банке.

В пабликах Яндекса в соцсетях, правда, о проблеме в Беларуси на момент написания новости не сообщали. А вот белорусы сообщили, что проблема двойного списания замечена и у владельцев карт Приорбанка. Одна из пользовательниц сервиса такси и вовсе пожаловалась, что в Яндексе не признают второе списание.

“Написала в Яндекс поддержку, так как тоже по счету двойное списание. Они утверждают что у них единичное списание. Просят прислать скрин выписки по счету. Проверила выписку по счету на сегодня в интернет-банкинге, и простите, но там вообще нет данных платежей. Вопрос, так у кого всё же проблемы? У Яндекс или у Альфа? Обвинения друг на друга у них”, - написала в комментариях к сообщению Альфа-Банка одна из клиенток Яндекс Go.

Ранее Телеграф сообщил, что в ноябре Пресс-служба «Яндекс Go» коротким сообщением в соцсети признало технические проблемы у своего приложения и заявило, что все дело в сервере. “Не молчим. Проблемы на сервере. Уже чиним”, - так описали ситуацию в службе такси Яндекса а начале ноября. Тогда жители Беларуси не могли вовсе заказать такси.

В «Яндекс Go» обьяснили почему легло их приложение — «Не молчим»