В "Яндекс Go" обьяснили почему легло их приложение - "Не молчим"

Опубликовано: 09.11.2022 14:38 , Обновлено: 15.11.2024

Пресс-служба «Яндекс Go» коротким сообщением в соцсети признало технические проблемы и заявило, что все дело в сервере. "Не молчим. Проблемы на сервере. Уже чиним", - так описали ситуацию в службе такси Яндекса.

Такую запись в своем твиттере служба такси сделала в ответ на жалобы подписчиков, которые писали о “какой-то засаде с Яндекс Go”, в котором ещё и “молчат”.

https://twitter.com/yandex_go/status/1590296742880505856?t=mqRfyGPgAuHFfnORlgippQ&s=19

Обновлено Кажется, приложение Яндекс Go отлегло. Минчане начали сообщать, что где-то после 14:30 снова смогли вызвать такси.

Кстати, сбой затронул также и пользователей «Яндекс Go» в России.

Ранее Телеграф сообщил, что Жители Минска 9 ноября в обед пожаловались, что служба такси “Яндекс Go” работает с серьезными перебоями.

В Минске легла служба такси «Яндекс Go»