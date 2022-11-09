В "Яндекс Go" обьяснили почему легло их приложение - "Не молчим"
Пресс-служба «Яндекс Go» коротким сообщением в соцсети признало технические проблемы и заявило, что все дело в сервере. "Не молчим. Проблемы на сервере. Уже чиним", - так описали ситуацию в службе такси Яндекса.
Такую запись в своем твиттере служба такси сделала в ответ на жалобы подписчиков, которые писали о “какой-то засаде с Яндекс Go”, в котором ещё и “молчат”.
https://twitter.com/yandex_go/status/1590296742880505856?t=mqRfyGPgAuHFfnORlgippQ&s=19
Кажется, приложение Яндекс Go отлегло. Минчане начали сообщать, что где-то после 14:30 снова смогли вызвать такси.
Кстати, сбой затронул также и пользователей «Яндекс Go» в России.
Ранее Телеграф сообщил, что Жители Минска 9 ноября в обед пожаловались, что служба такси “Яндекс Go” работает с серьезными перебоями.