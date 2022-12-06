В Яндекс Go рассказали, почему с некоторых белорусов дважды списывалась оплата за поездки

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Опубликовано: 06.12.2022 21:27 , Обновлено: 15.11.2024

Пресс-служба Яндекс Go сообщила, что проблема с ошибочным двойным списыванием суммы за проезд была решена. Там уточнили, что дело было в сбое у банка-партнера, но какого не уточнили.

“Произошел сбой на стороне банка-партнера. Проблема уже устранена. Дополнительные списания аннулированы, средства будут возвращены пользователям в ближайшее время. Приносим извинения за неудобства”, - говорится в сообщении Яндекс Go в Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский Альфа-Банк сообщил 5 декабря, что некоторые клиенты стали жаловаться на двойное списание оплаты за проезд в Яндекс Go. В банке заверили, что дело не в них.

Яндекс Go стал списывать с некоторых белорусов оплату за проезд два раза. Что произошло?