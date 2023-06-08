Минтранс предложил обязать таксистов рассказывать о заказах силовикам

Опубликовано: 08.06.2023 14:56 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство транспорта и коммуникаций предложило изменить в Беларуси условиях регулирования сферы нерегулярных автомобильных перевозок. В числе нововведений, которые предложило внедрить для белорусских таксистов ведомство, создание единого госреестра нерегулярных автомобильных пассажирских перевозок, обязательная установка камер видеофиксации в салонах такси, а также передача информации о заказах контролирующим и силовым ведомствам.

Проект указа по инициативе Минтранса 8 июня выложили в открытый доступ на Правовом форуме Беларуси для общественного обсуждения. Если этот документ будет утверждён и принят в нынешнем виде, он затронет всех, кто работает на белорусском рынке нерегулярных пассажирских перевозок.

Как говорится в обосновании законопроекта, его принятие необходимо для “обеспечения национальной безопасности”, безопасности автомобильных пассажирских перевозок, а также для “создания условий для добросовестной конкуренции и повышения качества оказываемых услуг”.

В числе значимых нововведений, предложенных Минтрансом - создание единого государственного реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. За включение в реестр перевозчикам предлагается платить госпошлину. В документе даже озвучены конкретные предлагаемые ставки, а именно:

за внесение информации о водителе — 1 базовая величина (на сегодня - 37 рублей)

за внесение информации о транспортном средстве — 2 базовые величины (74 рубля)

за внесение информации о компании-диспетчере — 100 базовых величин (3700 рублей)

за изменение сведений в реестре - от 0,5 до 1 базовой величины (18,5 - 37 рублей)

Кроме того, Минтранс предложил перевозчикам и водителям такси использовать в работе только официально зарегистрированные программы и информационные ресурсы, которые размещены непосредственно в Беларуси (на белорусских серверах). За нарушения и использование иностранных приложений предлагается ввести наказание.

Для белорусских таксистов готовят новые штрафы?

В числе других значимых нововведений, предложенных ведомством, обязательная установка в салонах такси и автобусов камер видеофиксации. Перевозчикам предлагается хранить записи в течение месяца на белорусских ресурсах.

Также Минтранс предложил обязать перевозчиков бесплатно представлять контролирующим, правоохранительным органам и “иным государственным органам” круглосуточный доступ (в том числе - удаленный), к информации из личного кабинета перевозчика (какая именно информация будет храниться там - не уточняется).

Планируется, что общественное обсуждение данного законопроекта будет проведено до 18 июня, после чего его передадут на рассмотрение Палаты представителей. В проекте также указан срок вступления в силу основных положений указа - 1 января 2024 года. Если законопроект будет принят и подписан президентом, у Совмина будет месяц на разработку новых штрафов для таксистов, диспетчеров и перевозчиков, с учётом новых требований.