Wildberries вернул плату для белорусов за возврат товаров. МАРТ пообещало наказать

Опубликовано: 14.12.2022 08:57 , Обновлено: 14.12.2022

Белорусы пожаловались, что российский интернет-мегамаркет Wildberries опять стал требовать деньги за возврат товара. На это отреагировало Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Белорусские клиенты интернет-магазина сообщили, что с 9 декабря в «Корзине» появилось сообщение, что в случае отказа от товара они должны уплатить 1,98 рубля, 2,97 рубля или 3,96 рубля за его возврат на склад.

В МАРТ назвали это незаконным и выписали повторное предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Также в ведомстве сообщили, что готовятся привлечь ООО «ИМВБРБ», которому принадлежит Wildberries, к административной ответственности.

Напомним, что ранее, в сентябре 2022 года, в МАРТ заявили, что запретили интернет-магазину Wildberries брать с белорусских клиентов оплату за возврат товара. И тогда мегамаркет отменил такой сбор с белорусов.

Мало того, в МАРТ предложили белорусам потребовать от интернет-магазина вернуть заветные три рубля, если такая оплата за возврат производилась.

И, кстати, Wildberries действительноначал возвращать деньги.