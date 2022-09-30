МАРТ предложило белорусам потребовать от Wildberries вернуть по 3 рубля

Опубликовано: 30.09.2022 18:44 , Обновлено: 02.10.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили, что запретили интернет-магазину Wildberries брать с белорусских клиентов оплату за возврат товара.

Такой сбор там ввели с 16 августа 2022 года за возврат каждого не подошедшего товара. Интернет-продавец ООО «ИМВБРБ» уведомлял покупателей, что при отказе от товара обратная доставка на склад будет платной и составит 3 рубля.

“Это требование продавца является незаконным, в связи с чем МАРТ выдано ООО «ИМВБРБ» предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей”, - сообщили в министерстве.

Там напомнили, что право потребителя на обмен и возврат товара надлежащего качества регулируется статьей 28 Закона о защите прав потребителей, которая не содержит требований о возврате потребителем товара надлежащего качества на платной основе.

В магазине Wildberries уже отменили такой сбор с белорусов.

Мало того, в МАРТ предложили белорусам потребовать от интернет-магазина вернуть заветные три рубля, если такая оплата за возврат производилась.

“Уважаемые потребители, в случае возврата заказанных вами после 16 августа 2022 г. в интернет-магазине wildberries.by товаров и списании продавцом стоимости в размере 3-х рублей за каждую единицу возвращенного товара рекомендуем обращаться к продавцу ООО «ИМВБРБ» (220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, пом. 8, офис 35) с претензией о неправомерности такого списания”, - сообщили в МАРТ.

В министерстве считают, что такое требование потребителя о возврате денежных средств должно быть выполнено продавцом незамедлительно.

Ранее Телеграф сообщил, что в российском интернет-магазине Wildberries сообщили, что вернули возможность бесплатно возвращать товары более чем 50% своих клиентов ещё в конце августа.

Новость Телеграф