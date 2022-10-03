Wildberries начал возвращать белорусам по 3 рубля. Вот что для этого нужно сделать

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Опубликовано: 03.10.2022 16:48 , Обновлено: 03.10.2022

В конце сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) призвало белорусов требовать от интернет-магазина Wildberries 3 рубля, которые тот брал за возврат товара. Оказывается, маркетплейс действительно начал возвращать деньги.

[info_b]Отметим, что вернуть деньги могут те клиенты, которые оплатили возврат товара после 16 августа 2022 года.[/info_b]

Для того, чтобы сделать это, необходимо:

зайти в приложение Wildberries;

нажать «Задать вопрос»;

выбрать «Возврат денег»;

написать сообщение с просьбой вернуть 3 рубля.

По такой схеме получить свои 3 BYN получилось у журналистов CityDog.

Они предложили читателям подсмотреть примерный текст обращения:

«Добрый день! 30 сентября МАРТ сообщил, что требование об оплате 3 рублей за возврат товара отменено. Также отмечено, что в случае возврата заказанных после 16 августа 2022 г. в интернет-магазине wildberries.by товаров и списании стоимости в размере 3-х рублей можно обращаться к продавцу «с претензией о неправомерности такого списания». У меня такой возврат был как раз в указанный период. Подскажите, пожалуйста, как я могу вернуть внесенную оплату?».

Вот, что ответил на такое письмо корреспондентам сотрудник интернет-магазина:

«Здравствуйте. Позвольте сообщить, что возврат денежных средств, за обратную транспортировку возвращенного Вами ранее товара, согласован. В ближайшее время, денежные средства, в размере 3 бел.руб., будут Вам возвращены. Просим Вас ожидать возврат денежных средств».

Журналисты отметили, что деньги получили сразу же.

Напомним, 30 сентября в МАРТ заявили, что запретили интернет-магазину Wildberries брать с белорусских клиентов оплату за возврат товара. После чего маркетплейс действительно отменил такой сбор с белорусов.

Кроме того, в МАРТ предложили белорусам потребовать от интернет-магазина вернуть заветные три рубля, если такая оплата за возврат производилась.

МАРТ предложило белорусам потребовать от Wildberries вернуть по 3 рубля