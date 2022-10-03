Wildberries начал возвращать белорусам по 3 рубля. Вот что для этого нужно сделать
В конце сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) призвало белорусов требовать от интернет-магазина Wildberries 3 рубля, которые тот брал за возврат товара. Оказывается, маркетплейс действительно начал возвращать деньги.
[info_b]Отметим, что вернуть деньги могут те клиенты, которые оплатили возврат товара после 16 августа 2022 года.[/info_b]
Для того, чтобы сделать это, необходимо:
- зайти в приложение Wildberries;
- нажать «Задать вопрос»;
- выбрать «Возврат денег»;
- написать сообщение с просьбой вернуть 3 рубля.
По такой схеме получить свои 3 BYN получилось у журналистов CityDog.
Они предложили читателям подсмотреть примерный текст обращения:
«Добрый день! 30 сентября МАРТ сообщил, что требование об оплате 3 рублей за возврат товара отменено. Также отмечено, что в случае возврата заказанных после 16 августа 2022 г. в интернет-магазине wildberries.by товаров и списании стоимости в размере 3-х рублей можно обращаться к продавцу «с претензией о неправомерности такого списания». У меня такой возврат был как раз в указанный период. Подскажите, пожалуйста, как я могу вернуть внесенную оплату?».
Вот, что ответил на такое письмо корреспондентам сотрудник интернет-магазина:
«Здравствуйте. Позвольте сообщить, что возврат денежных средств, за обратную транспортировку возвращенного Вами ранее товара, согласован. В ближайшее время, денежные средства, в размере 3 бел.руб., будут Вам возвращены. Просим Вас ожидать возврат денежных средств».
Журналисты отметили, что деньги получили сразу же.
Напомним, 30 сентября в МАРТ заявили, что запретили интернет-магазину Wildberries брать с белорусских клиентов оплату за возврат товара. После чего маркетплейс действительно отменил такой сбор с белорусов.
Кроме того, в МАРТ предложили белорусам потребовать от интернет-магазина вернуть заветные три рубля, если такая оплата за возврат производилась.
МАРТ предложило белорусам потребовать от Wildberries вернуть по 3 рубля