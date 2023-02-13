Wildberries начал брать деньги за пакеты

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Опубликовано: 13.02.2023 12:47 , Обновлено: 13.02.2023

Российский интернет-мегамаркет Wildberries начал брать деньги за полиэтиленовые пакеты при получении заказов в пунктах выдачи, которые ранее выдавал бесплатно. Белорусов касается?

Обновлено Как уточнили в компании для СМИ, нововведение пока касается только России. А Беларуси — нет.

Как сказано в сообщении пресс-службы компании, если покупателю потребуется пакет, чтобы сложить заказанные товары на пункте выдачи, то он сможет его купить.

Стоить пакет будет от 6 до 15 российских рублей . При этом, сумма спишется с карты клиента, привязанной к личному кабинету.

Как объяснили нововведение в Wildberries? В компании заявили, что это позволить сократить использование пластика и «сохранить природу».

Кроме того, в Wildberries ввели штрафы для владельцев пунктов выдачи, если они не смогут предоставить пакет покупателю. Их пообещали наказать на 10 000 российских рублей за каждый случай.

Напомним, Wildberries с 14 января отменил для белорусов плату за возврат товаров. Это произошло после того, как в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявили, что готовят документы, чтобы подавать в суд на белорусского владельца интернет-мегамаркета Wildberries.

Ранее Телеграф писал, что белорусы пожаловались на российский интернет-мегамаркет Wildberries за то, что он снимает деньги даже с банковских карт, которые пользователи удалили из личного кабинета.