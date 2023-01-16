Белорусам отдадут деньги? Wildberries отменил плату за возврат товара

Опубликовано: 16.01.2023 14:03 , Обновлено: 16.01.2023

Российский интернет-мегамаркет Wildberries с 14 января для белорусов плату за возврат товаров. Эту информацию подтвердили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«МАРТ проведена работа с интернет-продавцом о необходимости соблюдения действующего законодательства о защите прав потребителей и возврате неправомерно списанных денежных средств», — сообщили в ведомстве.

Там пообещали, что Wildberries вернет списанные ранее у белорусов деньги. Это должно произойти до 17 января включительно.

Однако, за какой период вернут деньги, в МАРТ не уточнили.

Напомним, ранее в ведомстве объявили, что готовят документы, чтобы подавать в суд на белорусского владельца интернет-мегамаркета Wildberries. Судя по всему, до этого дело не дошло.