Белорусам отдадут деньги? Wildberries отменил плату за возврат товара
Российский интернет-мегамаркет Wildberries с 14 января для белорусов плату за возврат товаров. Эту информацию подтвердили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
«МАРТ проведена работа с интернет-продавцом о необходимости соблюдения действующего законодательства о защите прав потребителей и возврате неправомерно списанных денежных средств», — сообщили в ведомстве.
Там пообещали, что Wildberries вернет списанные ранее у белорусов деньги. Это должно произойти до 17 января включительно.
Однако, за какой период вернут деньги, в МАРТ не уточнили.
Напомним, ранее в ведомстве объявили, что готовят документы, чтобы подавать в суд на белорусского владельца интернет-мегамаркета Wildberries. Судя по всему, до этого дело не дошло.
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