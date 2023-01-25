Wildberries списывает деньги даже с удаленных карт белорусов

Опубликовано: 25.01.2023 08:19 , Обновлено: 25.01.2023

Белорусы пожаловались на российский интернет-мегамаркет Wildberries за то, что он снимает деньги даже с банковских карт, которые пользователи удалили из личного кабинета. Директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев пообещал разобраться с магазином.

По словам Гаева, белорусы столкнулись с такой ситуацией, когда указали в аккаунте данные банковской карты для оплаты, а потом удалили ее и привязали другую. Если у них на действующей карте не хватало средств, Wildberries мог списать недостающую сумму с той карточки, которую они удалили.

Директор центра заявил, что маркетплейс объяснил свои действия тем, что пользователь присоединился к договору публичной оферты, где прописана соответствующая информация.

Однако Гаев подчеркнул, что использование информации об удаленных картах не является необходимым и нарушает принцип прозрачности обработки персональных данных. И отметил, что ни одна другая интернет-площадка, кроме Wildberries, такие списания не практикует.

Он также заверил, что в центре уже готовят требование к представителю маркетплейса в Беларуси о прекращении таких действий.

Напомним, ранее Александр Лукашенко приказал Комитету госконтроля (КГК) разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг филиала российского интернет-магазина Wildberries в Беларуси, который неоднократно нарушил распоряжения МАРТ.