Выше +20°С. Синоптики пересмотрели прогноз на длинные майские выходные для Беларуси

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Опубликовано: 29.04.2026 08:38 , Обновлено: 29.04.2026

Синоптики пересмотрели свой прогноз на грядущие длинные майские выходные. Они в Беларуси начнутся уже в эту пятницу, поскольку на этот день выпадает 1 мая, объявленное в стране государственным праздником. По расчётам специалистов, к выходным температурные качели могут качнутся в сторону потепления, причём довольно значительного.

Пока территория нашей страны остаётся во власти тыловой части циклона YLVA. Угодив в зону высоких барических градиентов, Беларусь накрыли сильные ветра и заметное похолодание. Но метеорологическая ситуация в таких условиях из-за нестабильных воздушных масс меняется довольно быстро. Этим и объясняются настоящие температурные качели, на которых качает страну на этой неделе.

Как следствие, ещё в начале недели прогностические модели рисовали Беларуси не самую радужную погодную картину на долгожданные майские выходные. По крайней мере, садить картошку синоптики пока не советовали из-за высокого риска возвратных заморозков, а ведь для многих белорусов стало незыблемой традицией длинных майских выходных (День трудящихся как-никак отмечаем).

И вот, как обрадовали авторы тематического Telegram-канала @nadvorie, на горизонте снова появилась надежда на тёплые майские длинные выходные.

“И ECMWF и немецкая DWD надеятся, что ко 2-му мая над восточной Европой установится тёплый антициклон и мы в Беларуси можем увидеть +20°С и даже выше”, - расписали свежие данные европейских прогностических моделей специалисты.









[inf]Впрочем, нужно подчеркнуть, что среднесрочные прогнозы никогда не бывают на 100% достоверными - метеоусловия меняются каждый час, так что буквально за сутки точный прогноз на выходные может поменяться.[/inf]

Пока же, согласно оперативному прогнозу официального Белгидромета, вплоть до пятницы, 1 мая, велика вероятность ночных заморозков:

в ночь на 30 апреля - до 0..-5°С,

в ночь на 1 мая - до 0..-3°С.

Так что с активными посадками в открытом грунте белорусам следует повременить. А как уберечь от возвратных заморозков сад и как поддержать растения перед холодными ночами, мы писали ранее.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на две ночи из-за опасных заморозков