Белгидромет объявил штормовое предупреждение на две ночи из-за опасных заморозков

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Опубликовано: 28.04.2026 09:03 , Обновлено: 28.04.2026

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на следующие две ночи из-за опасных заморозков. Если в минувшую ночь в прогнозе официальных синоптиков ночные минимумы замерли на отметке в -3°С, то на следующие две ночи прогноз ещё более суровый - до -5°С.

Как пояснили в ведомстве, виной такому суровому для конца апреля похолоданию стал очередной циклон, центр которого сейчас завис над северо-западом Европейской территории России. В ближайшие дни его неустойчивые воздушные массы продолжат влиять на метеоусловия в нашей стране, опуская столбики термометров по ночам до 0..-5°С . Да и днём погода, увы, не особо порадует:

На среду, 29 апреля, Белгидромет спрогнозировал дневные максимумы на уровне +5..+10°С, пеимущественно без осадков, но на Гомельщине возможны небольшие кратковременные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром.

На четверг, 30 апреля, дневные максимумы от +5°С по северу до +13°С по западу, местами по стране возможны всё те же кратковременные дожди с мокрым снегом.

Кстати, авторы канала “Метеовайб”, проанализировав метеокарты Белгидромета, заметили, что этой ночью на юго-западе, в самом цветущем регионе страны, также местами отмечались опасные заморозки.

Так, в Дрогичине Брестской области температура на высоте 2 метров опускалась до -4°С, на почве до -8°С . А следующая ночь, как говорят специалисты, может стать ещё холоднее.

“Ночные температуры на высоте 2 метров, по прогнозам канадской модели GEM, местами по стране могут опуститься до -5°С”, - отметили эксперты, то есть на почве заморозки могут быть ещё сильнее.

Как уберечь сад от апрельских заморозков?

Главную опасность такие внезапные заморозки в конце апреля (их специалисты часто называют возвратными), разумеется, представляют для дачников и владельцев собственных приусадебных участков. Во многих регионах страны, особенно на юго-западе, во всю цветут сады с вишней, абрикосами, яблонями, сливами.

Чтобы уберечь будущий урожай от заморозков, специалисты рекомендуют обработать деревья за пару дней до заморозков специальными защитными средствами - смесью сульфата калия, фунгицидов и адаптогенов, регуляторов роста растений. Опрыскивать деревья нужно прямо по цветущим бутонам и молодым завязям.

Как пояснили специалисты белорусского производителя средств защиты растений Procvetok, калий действует как антифриз – снижает точку замерзания и уплотняет клеточные стенки. Адаптогены (такие как, к примеру, популярный антистресс-препарат Эпин), активируют внутренние защитные силы растения и загущают межклеточный сок. А фунгициды защищают растения от болезней даже при низких температурах. Такой “коктейль” способен уберечь растения от гибели от мороза в краткосрочном периоде

Чтобы вернуть к жизни те растения, которые всё же пострадали от заморозков, специалисты рекомендовали сразу после морозных ночей опрыскать их каким-нибудь эффективным биостимулятором на основе аминокислот.