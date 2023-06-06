В Минобразования приказали навести "жёсткую дисциплину" в белорусских школах. Что это значит?

Опубликовано: 06.06.2023 14:38 , Обновлено: 06.06.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня в ходе совещания по текущим вопросам вступительной кампании поставил перед Министерством образования задачу обеспечить "жесткую дисциплину" во всех учреждениях образования. Об этом рассказал глава профильного ведомства Андрей Иванец и объяснил, почему это коснётся не только белорусских вузов, но и школ.

“Это касается и школ, и университетов, потому что образование – это в целом фундамент страны. Если мы сегодня будем нацеливать только на подготовку специалиста для экономики и не будем обращать внимание на воспитание патриота, мы не можем получить тот результат, на который нацелена вся система образования”, - заявил Андрей Иванец.

Ссылаясь на слова Лукашенко, он отметил, что “каждый учитель, заходя в класс, и каждый ученик должен понимать, что он является гражданином нашей страны”.

“Он должен помнить, чтить историю, становиться не просто специалистом, а человеком, который принесет пользу стране. То же самое касается и университетов”, - пояснил министр образования.

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По итогам совещания у президента, глава Минобразования заявил, что приемная кампания, которая уже стартовала в белорусских вузах, пройдет “абсолютно в том формате, который был определен”, несмотря на “существенное количество новаций”.

“Президентом поставлена четкая и ясная задача провести данную вступительную кампанию по тем правилам, которые были в прошлом году приняты, определены, доведены до общественности”, - заверил Иванец.

Он пообещал по итогам вступительной кампании “провести очень серьезный, глубокий анализ”, а осенью “еще раз посмотреть, есть ли какие-то проблемные вопросы, которые требуют решения”, либо Минобразования будет “дальше двигаться по выбранному пути”.