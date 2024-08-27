Выигравший 200 000 рублей белорус погиб. Чиновники рассказали, почему жене не отдадут его приз

Опубликовано: 27.08.2024 18:24 , Обновлено: 27.08.2024

В начале августа торговая сеть "Евроопт" разыграла 200 тыс. рублей в рамках своей рекламной игры, но организаторы не смогли найти победителя. Как выяснилось позже, он погиб еще весной.

Как рассказали в пресс-службе “Евроопта”, о трагедии организаторам сообщили родственники победителя. Его бонусной картой, по информации представителей сети, пользовалась жена погибшего, но на свое имя не перерегистрировала.

Согласно правилам игры, забрать приз может только владелец бонусной карты, вместе с которой сделали выигрышную покупку. Поэтому супруга погибшего 200 тыс. рублей не получит. Приз перешел “обладателю резервного кода” (кода, который следует за выигрышным, в данном случае - 4290327), или “резервному победителю”, сообщили в пресс-службе “Евроопта”.

К слову, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси подтвердили, что человек, который был владельцем бонусной карты и умер до начала проведения рекламной игры, не мог быть ее участником. А супруга, которая пользовалась картой погибшего, не дала согласие на участие в рекламной игре, поэтому тоже не участвовала в ней и не может стать обладателем выигрыша соответственно.

Ранее Telegraf.news сообщал, что белорусские торговые сети, мобильный оператор и не только решили порадовать своих покупателей и клиентов акциями, в которых можно выиграть деньги, технику, электросамокат, путевки на Мальдивы, в Турцию, Китай и даже квартиру.

Белорусам предложили выиграть 30 тыс. рублей, потратив 2. А за что пообещали квартиру и поездки на Мальдивы?

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко запретил в январе 2024 года некоторым белорусам участвовать в рекламных играх и розыгрышах ценных призов. Если раньше это было запрещено самим организаторам, то теперь еще и тем, кто их спонсирует и участвует в формировании призового фонда.

Лукашенко запретил некоторым белорусам участвовать в рекламных играх. Кому не выдадут выигрыш?