«Выглядит так себе» — Холодный фронт пришел в Беларусь. Когда и где будет хуже всего?

Опубликовано: 01.07.2023 09:17 , Обновлено: 01.07.2023

Погода в Беларуси продолжает постоянно менять свое настроение. Так, в субботу утром 1 июля в нашу страну пришел холодный фронт. Судя по прогнозам синоптиков, он принесет жителям не очень приятные сюрпризы. Рассказываем, что ждать, и что будет с температурой.

Как сообщил телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie, фронт подошел с запада утром 1 июля.

«Пришел фронтец. Выглядит так себе», — отметили там и опубликовали данные интерактивной карты погоды Windy.com.

По информации тг-канала, «по мере продвижения [фронта] вглубь страны и с разгаром дня его активность будет усиливаться. Если на западе РБ будут дожди, то в центре страны они приобретут ливневый характер, начнётся грозовая деятельность».

При этом в @nadvorie добавили, что к вечеру фронт «переместится на восток Беларуси», но с заходом солнца «его активность ослабеет».

«К ночи все должно быть кончено. :)» — резюмировали в тг-канале.

Погода в Беларуси на 1-3 июля от Белгидромета

Что касается прогноза специалистов Белгидрометстанции, то они объявили на 1 июля желтый уровень опасности.

«В отдельных районах республики ожидаются грозы», — сообщили синоптики.

[info_b]По данным МЧС, в такую погоду может случится: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. [/info_b]

В целом, по информации Белгидромета, 1 июля «в западных районах, а днем на большей части территории республики скажется влияние фронтальной системы». Ветер спрогнозировали умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха днем составит +21..+27°С.

В воскресенье 2 июля погоду в Беларуси определят «фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы». Ожидают переменную облачность.

Кратковременные дожди пройдут ночью по югу и юго-западу страны, днем на большей части территории страны. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит +9..+16°С, днем — от +18°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку Беларуси.

В понедельник 3 июля погоду в основном определит «область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку сохранится влияние атмосферного фронта». Дожди синоптики ждут лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси. Ветер западной четверти умеренный.

Ночью температура составит +9..+16°С, днем воздух прогреется до +20..+27°С.

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