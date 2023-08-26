Выбитые окна и поваленные деревья — В Брестской области прошел "ураган"
В Дрогиченском районе Брестской области утром 26 августа прошла гроза. По словам очевидцев, из-за непогоды разорвало и повалило деревья, выбило стекла у автомобилей и в домах. В Сети появились фотографии и видео.
Много информации появилось из городского поселка Антополь. Пользователь TilTok даже назвал произошедшее там “ураганом”. На опубликованных им кадрах видно поваленные деревья и разбросанные по дорогах ветки.
[link href=“https://www.tiktok.com/@denisimo4?refer=embed” title=“@denisimo4” target=“_blank” rel=“noopener”] @denisimo4 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%BF?refer=embed” title=“чп” target=“_blank” rel=“noopener”] #чп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7271496258616527622?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Denis” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Denis [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@denisimo4?refer=embed” title=“@denisimo4” target=“_blank” rel=“noopener”] @denisimo4 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7271497286302452485?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Denis” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Denis [/link]
Также, судя по видео, где-то снесло и часть кровли:
[link href=“https://www.tiktok.com/@denisimo4?refer=embed” title=“@denisimo4” target=“_blank” rel=“noopener”] @denisimo4 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“стихия” target=“_blank” rel=“noopener”] #стихия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7271501071793113861?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Denis” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Denis [/link]
А местами даже немного залило:
[link href=“https://www.tiktok.com/@denisimo4?refer=embed” title=“@denisimo4” target=“_blank” rel=“noopener”] @denisimo4 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“уроганантополь” target=“_blank” rel=“noopener”] #уроганантополь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7271498535148407557?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Denis” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Denis [/link]
Кроме того, очевидцы поделились фотографиями разбитых стекол в домах и у автомобилей с телеграм-каналом “Виртуальный Брест”.
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Кстати, Белгидромет объявил на субботу 26 августа оранжевый уровень опасности из-за жары.
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