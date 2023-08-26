Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси. Кому пообещали жару, а кому — сильные дожди?

Опубликовано: 26.08.2023 10:10 , Обновлено: 26.08.2023

Белгидромет объявил на субботу 26 августа оранжевый уровень опасности из-за жары. Правда, высокие температуры пообещали не везде. Кроме того, утром в некоторых местах уже прошла буря.

Так, согласно прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +30..+31°С «в южных районах» страны. То есть, коснется больше жителей Брестской и Гомельской областей.

Судя по численным данным Белгидромета, 26 августа можно ожидать:

в Бресте — до +31°С;

в Витебске — до +25 °С;

в Гомеле — до +29 °С;

в Гродно — до +29 °С;

в Могилеве — до +28 °С;

в Минске — до +28 °С.

При этом во всех названных городах, кроме Гомеля, должны пройти кратковременные дожди.

А в отдельных районах по стране обещают даже сильные дожди грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Подробнее о погоде в вашем населенном пункте можно посмотреть на сайте Белгидромета. Или же — на сервисе Windy.com.

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Поваленные деревья, побитые авто

Кстати, в Антополе Брестской области уже прошлась непогода. Там повалило деревья, оборвало провода и побило автомобили.

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Выбитые окна и поваленные деревья — В Брестской области прошел «ураган»