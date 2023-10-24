Второй энергоблок БелАЭС получил лицензию на промышленную эксплуатацию

Опубликовано: 24.10.2023 13:27 , Обновлено: 24.10.2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси во вторник, 24 октября, выдало лицензию на промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Соответствующее дополнение к лицензии госпредприятия "Белорусская АЭС" было внесено на заседании коллегии ведомства м под председательством министра Вадима Синявского.

“Выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока № 2 заканчивает многолетнюю работу всех заинтересованных по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности”, - заявили в МЧС Беларуси.

Как пояснила начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольга Луговская, прежде, чем выдать лицензию, специалисты ведомства убедились в том, что “установленные проектом станции пределы и условия безопасной эксплуатации подтверждены и обоснованы”, а решения, заложенные в эксплуатационную и противоаварийную документацию, “соответствуют требованиям по безопасности”.

По её словам, нормы и правила эксплуатации БелАЭС были установлены в соответствии с требованиями безопасности МАГАТЭ и учётом рекомендаций, которые давали специалисты МАГАТЭ по итогам прошедших миссий.

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Напомним, на прошлой неделе правительство Беларуси установило вокруг Белорусской атомной электростанции зону безопасности с особым правовым режимом. В неё включили в том числе и пять белорусских деревень. Согласно утверждённым Совмином положениям, в зоне безопасности будут проводиться проверки “правомерности въезда, пребывания и передвижения”, а в отдельных случаях могут вводиться “дополнительные временные режимные ограничения”.

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Тем временем Александр Лукашенко 20 октября на совещании с чиновниками на тему планирования стратегических проектов рассказал о планах возведения второй АЭС в стране. По его словам, вторую станцию в Беларуси могут построить подальше от первой. Или наоборот.

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