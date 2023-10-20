Лукашенко рассказал, где хочет построить вторую БелАЭС

Опубликовано: 20.10.2023 12:58 , Обновлено: 20.10.2023

Александр Лукашенко 20 октября на совещании с чиновниками на тему планирования стратегических проектов заявил, что вторую АЭС в Беларуси могут построить подальше от первой. Или наоборот.

“Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции”, - заявил он.

По словам Лукашенко, в Беларуси потребляют энергии от атомной энергетики к общему потреблению выше, чем в США. “От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома”.

По данным статистики США, там АЭС вырабатывают 19,7 % электроэнергии в стране. Однако доля будет уменьшаться. Атомная энергия в США стала проигрывать газовым электростанциям по себестоимости киловатт часов. Всего в США работают 57 АЭС.

По словам министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, с момента включения в объединенную энергосистему страны первого энергоблока (3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала более 20 млрд. кВтч электроэнергии.

Всего в мире Атомные электростанции работают в 30 странах. Подавляющее большинство АЭС находится в странах Европы, Северной Америки, Дальневосточной Азии, в то время как в Африке их почти нет, а в Австралии и Океании их нет вообще. В мире действует 452 энергетических ядерных реактора общей мощностью 395 ГВт.

Однако в последнее время в ядерной энергетике наблюдается мировой спад. Доля ядерной энергетики в глобальном производстве электричества снизилась с 17,6 % в 1996 году до 10,7 % в 2015 году. 158 реакторов были окончательно остановлены.

Ранее Телеграф списал, что в министерстве энергетики Беларуси 30 июля заявили, что появившиеся в Интернете сводные таблицы работ на БелАЭС не являются подтверждением многочисленных дефектов. В ведомстве утверждают, что это плановые повседневные мероприятия.

В Минэнерго отвергли обвинения в массовых дефектах на БелАЭС. О чем речь?