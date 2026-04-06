Вторичные фронты Рапунцель принесли в Беларусь похолодание до -4°С, мокрый снег и грозы

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Опубликовано: 06.04.2026 12:09 , Обновлено: 06.04.2026

Синоптики констатируют: в этом году в Беларуси апрель и март поменялись местами. По крайней мере в ближайшие дни температурный фон на большей части территории страны может вернуться к мартовским значениям. В прогнозе Белгидромета - ночные заморозки, местами до -4°С, мокрый снег и гололедица на дорогах, но одновременно с этим в некоторых регионах страны возможны настоящие весенние грозы.

Так, авторы тематического Telegram-канала “Метеовайб” посоветовали белорусам в ближайшие дни одеваться потеплее. Уже во вторник, 7 апреля, усилится адвекция арктической неустойчивой воздушной массы в тылу циклона Рапунцель, центр которого расположился над европейской территорией России. В результате общий температурный фон в нашей стране может вернуться к мартовским значениям.

При этом сильный ветер, из-за которого Белгидромет объявил на понедельник оранжевый уровень опасности, по прогнозу канала, сохранится (официальное синоптическое ведомство уровень опасности на 7 апреля понизило до жёлтого уровня). По их расчётам, сильнее всего ветра будут на юго-западе (до 15-20 м/с), по северо-востоку - чуть слабее.

















Вторник, судя по прогнозам специалистов, будет мокрым - дожди ожидаются повсеместно (до 3-10 мм осадков), местами может пойти мокрый снег с крупой.

Как уточнили авторы другого канала о погоде @nadvorie, наиболее интенсивные ливни ожидаются по линии вторичных холодных фронтов того самого холодного циклонического фронта, которые медленно смещаются с северо-запада. По расчётам специалистов, уже в понедельник, 6 апреля, во второй половине дня холодные фронты на юге страны могут спровоцировать серьёзные грозы и порывами ветра в 14–18 м/с. По западу местами ветер будет ещё сильнее - до 20 м/с.

“К вечеру, с понижением температуры воздуха до +2..+4°С, на северной половине не исключены осадки в виде мокрого снега”, - предупредили эксперты.

Кстати, первые весенние грозы жители Бреста и окрестностей пережили минувшей ночью. Один из подписчиков Telegram-канала @nadvorie поделился видеокадрами апрельских грозовых раскатов.

Тем временем в оперативном прогнозе Белгидромета также фигурируют и грозы, и мокрый снег с дождём, и предупреждения о гололедице, которая с грядущим похолоданием возвращается на белорусские дороги. По данным Белгидромета, ночные минимумы в ближайшие три дня будут лишь понижаться, действительно, возвращаясь к характерным скорее для марта значениям, а дневные максимумы едва ли выйдут за десятиградусный плюс:

вторник, 7 апреля: минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +3..+9°С;

среда, 8 апреля: минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем от +2°С по северу до +10°С по юго-западу;

четверг, 9 апреля: минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +2..+8°С.

Кстати, из-за усложнившихся погодных условий белорусская ГАИ сегодня попросила абсолютно всех автомобилистов усилить бдительность и соблюдать особые правила безопасности. Из-за оранжевого уровня опасности, объявленного Белгидрометом на 6 апреля, вождение может быть сопряжено с неожиданными сложностями.

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