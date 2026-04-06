ГАИ на неделю усилила контроль за одной категорией водителей по всей Беларуси

Опубликовано: 06.04.2026 07:49 , Обновлено: 06.04.2026

Госавтоинспекция (ГАИ) начинает новую рабочую неделю с новых общереспубликанских рейдов. В течение ближайших пяти дней инспекторы пообещали усиленно следить за одной категорией водителей по всей стране.

Республиканское профилактическое мероприятие объявили с 6 по 10 апреля . Оно будет направлено на повышение безопасности перевозок пассажиров автомобилями такси. Следовательно, именно таксистам вплоть до выходных инспекторы будут уделять самое пристальное внимание.

По данным МВД, за прошлый год автомобили такси фигурировали в 108 авариях, в которых погибли два человека и ещё 113 получили ранения различной степени тяжести. Для профилактики подобных случаев наряды ДПС решили взять на усиленный контроль и соблюдение безопасных условий перевозки, и соблюдение таксистами Правил дорожного движения (ПДД), и проверять условия эксплуатации самих транспортных средств.

Как всегда в подобных рейдах, в ГАИ предупредили, что если вычислят за рулём водителей без прав или с признаками алкогольного опьянения или обнаружат неисправности в самом автомобиле, допущенном к перевозке пассажиров, к ответственности привлекать будут не только самого водителя, но и руководителей организаций, допустивших нарушения.

ГАИ сделала предупреждение для всех белорусских водителей

Между тем, усилить внимание в ГАИ попросили не только таксистов, но абсолютно всех белорусских автомобилистов, по крайней мере, на этот понедельник, 6 апреля . Из-за оранжевого уровня опасности, объявленногоБелгидрометом на этот день, вождение может быть сопряжено с неожиданными сложностями.

Причиной повышенной опасности станет сильный ветер, порывы которого сегодня могут достигать скорости в 15-20 м/с . В связи с этим водителей попросили не парковаться под деревьями, вблизи линий электропередачи и слабо закрепленных конструкций с высокой парусностью, а также усилить бдительность в дороге:

на открытых, продуваемых участках местности держать руль двумя руками,

при обгоне большегрузов и крупногабаритных транспортных средств быть готовым к внезапным боковым порывам,

внимательно следить за обстановкой на дороге: сильные порывы ветра могут выносить на проезжую часть сорванные рекламные баннеры, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев.

Поскольку в прогнозе синоптиков также фигурируют повсеместные осадки, в ГАИ также напомнили о правилах движения в условиях недостаточной видимости. В этом случае водителям рекомендуется снизить скорость и включить ближний свет фар, а также отказаться от резких маневров, разгонов и торможений.