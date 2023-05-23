"Мучаться будете со мной очень долго" - Лукашенко пообещал не умирать и рассказал чем болел

Опубликовано: 23.05.2023 20:57 , Обновлено: 23.05.2023

Александр Лукашенко 23 мая рассказал собравшимся чиновникам, что перенес аденовирус. Но, по его словам, он не мог лечиться из-за того, что его позвали в Кремль на парад, а еще надо было участвовать в субботниках.

“Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего”, - заявил он чиновникам.

По словам Лукашенко, он мог бы вылечиться за 3 дня, но не смог. “Поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго”, - сказал Александр Лукашенко.

[info_b]Аденовирусная инфекция похожа на грипп, но может протекать и в кишечной форме, которая сопровождается лихорадкой, болью в животе, тошнотой и рвотой, диареей. Другие зараженные часто жалуются на жжение, резь, ощущение инородного тела в глазах. У них появляется конъюнктивит. Большинство пациентов выздоравливают полностью. Даже тяжелая первичная аденовирусная пневмония не является смертельной, за исключением редких случаев.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 мая ответил на очередной вопрос журналистов, что он знает о здоровье Александра Лукашенко. В российски СМИ и Госдуме в последние дни заявляли о его болезни.

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