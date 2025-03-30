«Все полезли проверять?» - В TikTok расшифровали, что означает идентификационный номер в паспортах белорусов

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Опубликовано: 30.03.2025 15:24 , Обновлено: 30.03.2025

Некоторые полагают, что длинный личный (идентификационный) номер, который есть в паспорте каждого гражданина Беларуси - это всего лишь набор случайных цифр, сгенерированных компьютером рандомным образом присвоенных человеку. На самом деле, за многими из них скрывается абсолютно конкретная информация и, зная об этом, по личному номеру паспорта можно узнать достаточно много информации о его владельце.

Как “расшифровать” идентификационный номер белорусского паспорта в TikTok рассказал автор канала “Дневник белорусского рантье”. Суть в том, что сам набор цифр и букв можно разложить на компоненты, за каждым из которых скрывается точная информация о некоторых личных данных владельца, а именно:

Первая цифра это пол и столетие, в котором родился человек: 1 – мужчина, родившийся в XIX веке, 2 – женщина, родившаяся в XIX веке, 3 – мужчина, родившийся в XX веке, 4 – женщина, родившаяся в XX веке, 5 – мужчина, родившийся в XXI веке, 6 – женщина, родившаяся в XXI веке. Далее следует день, месяц и год рождения владельца паспорта. Далее идёт буква, обозначающая регион, в котором был выдан паспорт: А – Минск, В – Минская область, С – Брестская, К – Гродненская, Е – Витебская, М – Могилевская, Н – Гомельская. Три следующие цифры – это порядковый номер человека, из числа родившихся с ним в один день и год. Следующие две буквы указывают на гражданство и правовой статус человека (РВ – Республика Беларусь, ВА – лицо без гражданства, постоянно проживающее в республике, BI – иностранный гражданин, постоянно проживающий в стране). Последняя цифра является контрольной и, по сути, единственной рандомной цифрой в номере.

Судя по живому отклику на видео (за пару дней его посмотрели больше полумиллиона человек) и обсуждению под роликом, для многих эта информация оказалась новостью, хотя сама по себе эта информация не носит какой-то закрытый характер.

“Все полезли проверять паспорт?” - задалась вопросом одна из зрительниц.

И, судя по дальнейшим обсуждениям, многие, действительно, стали сверять данные своих паспортов. Некоторые признали, что всё сходится, другие утверждали о полном промахе по всем шести пунктам. И тому есть простое объяснение (которое автор ролика также назвал в конце, но, видимо, не все комментаторы внимательно досмотрели ролик до конца).

Дело в том, что такой “ключик” можно подобрать только к тем паспортам, которые выдавались белорусам до 2012 года. Именно до этого года действовал такой механизм присвоения идентификационного номера. Затем власти решили, что будет лучше, если в идентификационном не будет содержаться открытая информация о личных данных его владельца.

С тех пор в цифрах идентификационного номера белорусского паспорта, действительно, больше ничего не зашифровано, поэтому и узнать по нему ни пол владельца, ни дату его рождения уже нельзя.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Министерство внутренних дел Беларуси установило новый порядок организации работы с национальным паспортом. В частности, ведомство уточнило требования к фотографиям на паспорт.

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А годом ранее белорусские диппредставительства и консульские учреждения перестали продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, проживающим за границей. Заниматься этими административными процедурами, согласно указу президента, имеют право теперь исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.

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