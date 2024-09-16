МВД обновило требования к фото на паспорт для белорусов. Что запретили надевать?

💼 Официально

Опубликовано: 16.09.2024 11:50 , Обновлено: 16.09.2024

Министерство внутренних дел Беларуси своим постановлением №251 установило новый порядок организации работы с национальным паспортом. В воскресенье, 15 сентября, оно официально вступило в силу. Посмотрели, какие требования теперь будут предъявлять к фотографиям на паспорт, и какие аксессуары белорусам лучше оставить дома, прежде чем отправиться в фотоателье.

Согласно документу, опубликованному в выходные на Национальном правовом интернет-портале, фотографирование, как и прежде, должно производиться на ровном светлом фоне - анфас и по грудь. При этом на человеке в кадре не должно быть следующих аксессуаров:

головного убора,

темных (солнцезащитных) очков (допускается исключение - для инвалидов с нарушениями зрения),

форменной одежды,

символики, не зарегистрированной в установленном порядке на лице, шее, предметах одежды (кроме ювелирных изделий и бижутерии).

В постановлении МВД отдельно прописано, что изображение на фотографии в паспорте “должно соответствовать возрасту фотографируемого на момент подачи документов”, а сами фотографии “должны соответствовать международному стандарту для машиносчитываемых документов”.

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Кроме того, в технических требованиях к фото на паспорт прописали, что при их изготовлении можно использовать только техническую ретушь.

“Изображение на фотографии должно быть четким, не допускаются изломы, царапины, нарушение эмульсионного слоя, затеки, различные виды вуали,” - указано в техтребованиях.

Ранее Telegraf.news рассказал, что год назад белорусские диппредставительства и консульские учреждения перестали продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, проживающим за границей. Заниматься этими административными процедурами, согласно указу президента, имеют право теперь исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.

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