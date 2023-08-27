Синоптики предупредили белорусов о "неблагоприятных явлениях" в начале недели. Что обещают на 1 сентября?

Опубликовано: 27.08.2023 17:32 , Обновлено: 27.08.2023

Белгидромет предупредил, что 28 августа практически по всей стране пройдут грозы, ливни и ветер будет достать 72 км/час. Мало того, температура по Беларуси будет повышаться до +35°C. В Минске, впрочем, обещают "всего" +30..+31°C. Что ждать в следующие дни и начале сентября?

По мнению метеоролога Дмитрия Рябова, всё начало недели температура в стране будет выше нормы на +3… +6°C. Влажность может доходить до 80%. И только с четверга (31 августа) средняя температура по Беларуси может снизиться до +19… +24°C днём. И уже 1 сентября, в пятницу, температура воздуха будет держаться на уровне +23°C.

В субботу, 2 сентября, влажность может упасть до 50%. А температура будет снижаться до +14°C.. +20°C днём. В воскресенье синоптик с ОНТ пообещал +18… +22°C. И все первые дни сентября без дождей.

А вот в Белгидромете синоптики, видно, работают более скромные и дали потому прогноз всего на три дня. По данным государственного погодного ведомства, в понедельник, 28 августа , как уже говорилось в начале новости, обещают сильные ветры и жару.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +15..+21°С, а днем столбик термометра заберется на уровень +25..+31°С, в южных районах Беларуси и того выше: +32..+34, местами даже до +35°С.

29-30 августа в Белгидромете обещают “влияние фронтальных разделов и теплых неустойчивых воздушных масс средиземноморского происхождения”. Благодаря им вторник повторит судьбу понедельника: грозы, шквалистый ветер и температуры: ночью +15..+21°С, по северо-западу +12..+14°С; максимальная днем от +22°С по северо-западу до +34°С по югу страны.

30 августа , в среду, снова будут идти дожди и грозы, если верить Белгидромету. Но вот жара будет уже не везде. Ночью синоптики пообещали +15..+22°С, днем +27..+34°С, по западу республики +23..+26°С.