Время грибов? Минлесхоз снял запреты на посещения лесов по всей Беларуси. А что по погоде?

Опубликовано: 22.06.2024 11:01 , Обновлено: 22.06.2024

Министерство лесного хозяйства Беларуси сняло запреты и ограничения на посещение лесов по всей Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте ведомства. Посмотрели, позволит ли погода сходить за грибами без опаски.

За минувшие сутки в Беларуси не зафиксировали лесных пожаров и теперь нет ограничений на посещение лесов. Об этом свидетельствует позеленевшая онлайн-карта Минлесхоза. Прошедшие ранее дожди и потеплевшая погода содействуют росту грибов, но сохранится ли погода на выходные?

На субботу, 22 июня, по западной половине Беларуси днём ожидаются кратковременные дожди, а местами грозы, говорят синоптики Белгидромета. Таже ожидаются неустойчивый ветер, который при грозах будет переходить в порывистый. При этом тепло сохранится. По юго-западу Беларуси термометры покажут от +21 до +27°С, а по югу тёплые фронты с Украины принесут до +30°C, заверяют специалисты телеграм-канала “Метеовайб”. Ночью осадков не обещали, хотя вечером жителей столицы может кратковременный дождь и навестить.

В воскресенье, 23 июня, погода также обещает быть дождливой. В Белгидромете объявили оранжевый уровень опасности. Неустойчивые воздушные массы с юга Балтики пронесут дожди и ливни по большей территории Республики. В отдельных районах не обойдётся без гроз. Ветер заставит пошатнуться. В западной четверти пообещали порывистый, а днём при грозах, ещё более порывистый. Ночью, как водится, похолодает. От +12 до +19°С, возможен слабый туман. Днём столбики термометра покажут от +17°С по северу и до +28°С по юго-востоку Республики, пообещали синоптики Белгидромета.

Ранее Telegraf.news писал о том, что во второй половине июня, после серии сильных ливней с грозами на фоне начавшегося потепления, пришедшего на смену холодным фронтам, белорусы сообщили о том, что в лесах, наконец, “проснулась” грибница таких “благородных” грибов, как боровики и подосиновики. Грибники охотно делятся в соцсетях своими лесными “уловами”. Посмотрели, где белорусам удаётся набрать полные корзинки.

«Моя мечта сбылась» — Белорусы поделились кадрами полных корзинок боровиков. Где пошли?