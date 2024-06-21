"Моя мечта сбылась" — Белорусы поделились кадрами полных корзинок боровиков. Где пошли?

📷 Фото

Опубликовано: 21.06.2024 15:23 , Обновлено: 21.06.2024

На календаре замаячили выходные, а это значит, пора собираться в лес. Судя по многочисленным кадрам из тематических групп, после дождей проснулись боровики — фото и видео с огромными корзинками появляются в Интернете всё чаще. Притом выделить какое-то одно место у нас не вышло: "вкусные" снимки долетают буквально со всех регионов Беларуси. Кроме грибов, в самом разгаре сезон черники и земляники, хотя последняя, по словам некоторых, "уже немного отходит".

“В лесу — огонь! Если к обеду ехать, то можно в шортах и майке. Тепло, и комаров практически нет”, — написал один из любителей “тихой” охоты Узденского района Минской области. Другая пользовательница соцсетей добавила, что “поехала за черникой, а нарвалась на огромную поляну боровиков” в Бобруйске.

И правда, судя по фотографиям, белые грибы сейчас главенствуют на лесных опушках. Онако вместе с ними по-прежнему можно насобирать лисичек и, например, дубовиков.

“Моя мечта сбылась! Как я давно не попадала на волну белых грибов. И вот она, родимая! То ли ещё будет! До конца отпуска есть ещё пара деньков!” — написала одна из жительниц деревни Обчуга, что в Минской области.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гомельского облисполкома объявили о начале “сезона “потеряшек” в Беларуси. Речь о тех, кто, увлекаясь сбором лесных ягод и грибов, заблудился в лесу. В прошлом году только в Гомельской области было 25 подобных случаев, причём для пятерых поход в лес оказался последним в их жизни.

В милиции дали советы как самим “потеряшкам”, так и их родственникам, которые нередко своими действиями лишь усложняют работу оперативных служб и “поисковиков”-добровольцев. Узнали, через сколько часов после “пропажи” пожилого родственника следует обращаться в МЧС или милицию.

В МВД призвали белорусов не искать потерявшихся в лесу родственников. А что делать?