Врачи уличили учителей Гомельщины в неправильном расписании контрольных. Что ещё нарушили школы?

Опубликовано: 17.01.2024 16:03 , Обновлено: 17.01.2024

Госсаннадзор Гомельской области проверил 311 средних школ региона и в большинстве из них нашел различные нарушения. В половине случаев был неправильно организован образовательный процесс, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Что неправильного нашли еще?

В 102 школах из числа обследованных в 5-11-х классах предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания, ставили в расписании на первые и последние уроки чаще одного раза в неделю, сообщили в областном Центре гигиены. А в 61 учреждении общего среднего образования (20%) учебную нагрузку вообще распределяли в течение дня или недели без учета трудности предметов и динамики работоспособности учеников.

[info_b]Существует шкала, определяющая трудность уроков в баллах – наивысший, средний и наименьший. При составлении расписания педагоги должны это учитывать. Например, к сложным предметам относятся математика, физика, химия, иностранный и белорусский языки. Каждый из них можно ставить первым или последним уроком, но не чаще раза в неделю. И чередовать с более легкими – литературой, географией, трудом, физкультурой. Кстати, физкультуру нельзя включать в расписание два дня подряд.

Источник – Belsmi.[/info_b]

В 19 школах не соблюдали график контрольных работ, в 26 учреждениях факультативы проводили без учета основной учебной нагрузки. В 22 школах были слишком короткие перемены между уроками и перед факультативными занятиями после занятий в первую смену.

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В 68 школах выявлены нарушения с освещением классов, а перегоревшие лампочки не заменяли вовремя.

В 45 школах дети пользовались мебелью, не подходящей им по росту.

По результатам проверок Госсаннадзор направил в администрации школ 221 предписание об устранении нарушений, сообщили в областном Центре гигиены. К административной ответственности привлекли 24 должностных лица, в том числе 17 руководителей.

Ранее Телеграф писал, что Минобразования Беларуси утвердило образовательную программу факультатива “Военный перевод” по английскому языку для учеников 10-11 классов. В документе говорится, что старшеклассники должны будут научиться переводить пленных, а ещё выучить структуру армии США и Великобритании.

Минобразования Беларуси решило выучить старшеклассников на переводчиков пленных американцев. Это как?