«Белавиа» объявила о возможных задержках рейсов до конца марта. Что случилось?

Опубликовано: 16.01.2024 16:37 , Обновлено: 31.03.2024

Государственная авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в Национальном аэропорту Минск идет обновление оборудования системы обработки багажа. И что это может привести «к увеличению времени регистрации пассажиров, обработки, досмотра и комплектации багажа». И, как следствие, – «к задержке рейсов».

Работы продлятся до 31 марта, уточнили на официальном ТГ-канале авиаперевозчика. И попросили будущих пассажиров учитывать эту информацию при планировании путешествий.

Ранее Телеграф писал, что «Белавиа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо».

Белавиа» предупредила о временном прекращении продажи билетов