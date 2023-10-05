«Восстановят или уже всё?» - Пользователи «умных» устройств Xiaomi пожаловались на массовый сбой

Опубликовано: 05.10.2023 07:47 , Обновлено: 05.10.2023

Владельцы устройств Xiaomi, в том числе, подключенных к системе «умный дом», пожаловались на массовый сбой вечером 4 октября. У некоторых пользователей из Беларуси отключились пылесосы, камеры видеонаблюдения и перестали открываться фирменные приложения, через которые обычно можно управлять "умными" гаджетами.

Как следует из данных сервиса отслеживания сбоев UpdownRadar, на неработающую технику Xiaomi в Беларуси жаловались пользователи из Минска и Гомеля. В России сбои наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других крупных городах. Такие же проблемы, судя по данным сервиса, возникли у пользователей в Нидерландах.

Пользователи тематического форума 4PDA, рассказывая о проблемах, с которыми они столкнулись, отметили тенденцию: чаще всего проблемы наблюдались с устройствами, привязанными в официальном приложении с установленным регионом “Россия”. Однако, судя по сообщениям, даже смена региона помогла далеко не всем, равно как не спасала перезагрузка и переустановка приложений Xiaomi.

“Радует, что не стал тыквой”

“В общем на данный момент ситуёвина такая. На регионе Китай Mihome зафурычил, но пылесоса так и не видит, сам пылесос также не видит WiFi. Пылесос я вчера с психу конечно ребутнула и только потом подумала посмотреть проблему на сайте. Одно радует, что пылик работает и без подключения к проге, просто нажатием на кнопочку и не стал тыквой”, - описала проблему одна из форумчанок.

(прим. ред. - здесь и далее цитаты пользователей соцсетей приводятся в той грамматической форме, в какой они даны в источнике, с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации).

Опытные пользователи отметили, что в такой ситуации, когда наблюдается не единичные и локальные проблемы, а массовый сбой, единственным вариантом остаётся “ждать, пока всё починят”. Однако, перспектива вместо “умного дома” получить “глупый дом”, судя по комментариям на форуме, многих владельцев далеко не самой дешёвой техники, серьёзно взволновала.

“А точно восстановят или уже всё?”, - задался вопросом один из пользователей.

Как следует из сообщений участников форума, проблемы с “умными” гаджетами не исчезли “сами по себе” и к утру 5 октября.

По информации телеграм-канала Mash, в российском представительстве Xiaomi подтвердили информацию о массовом сбое, заявив, что знают о проблеме и пообещали “оперативно её решить”.

Как ранее сообщал Телеграф, количество умных телевизоров скоро, судя по всему, превысит количество таких же владельцев этих устройств. Во всяком случае, в магазинах уже почти не найти телеприемники без встроенного Smart TV. В зависимости от производителя, умная начинка в той или иной степени облегчает проведенные у экрана часы. Но есть один нюанс — такие телевизоры следят за своими владельцами.

Ваш телевизор следит за вами? Эксперты рассказали, куда попадает собранная информация. А как отключить?

Между тем, Телеграф нашел скрытую функцию устройства, которая может значительно облегчить написание сообщений и заметок, тем самым упростив нам жизнь. Все, что вам нужно, — найти и зажать одну из кнопок на клавиатуре. Это должно сработать как на телефонах с Android, так и на iPhone.

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