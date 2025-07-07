В профсоюзе напомнили белорусским абитуриентам о «полупроходном балле». Чем отличается от проходного?

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Опубликовано: 07.07.2025 18:16 , Обновлено: 07.07.2025

В преддверии основного этапа вступительной кампании белорусским абитуриентам решили напомнить о такой важной вещи, как «полупроходной балл». В Федерации профсоюзов Беларуси напомнили, в чём его отличие от проходного и кто может стать студентом, даже если немного не дотянул до заветной цифры.

Для начала нужно отметить, что и проходной балл, и полупроходной — это не какие-то заранее установленные планки.

Так, проходной балл — это сумма баллов последнего абитуриента, которого зачислили на бюджет на конкретную специальность. Он становится известен только по итогам приёмной кампании.

А вот с полупроходным всё немного сложнее. Он возникает, когда на последнее бюджетное место претендуют сразу несколько абитуриентов с одинаковой общей суммой баллов, сообщила ФПБ.

Проще говоря, если в списках прошлых лет найти запись вроде «320/319*», это означает:

320 — это был гарантированный проходной балл. Все, у кого было столько и выше, поступили.

— это был гарантированный проходной балл. Все, у кого было столько и выше, поступили. 319* — это и есть тот самый полупроходной балл. С этим результатом люди ещё боролись за оставшиеся места.

Кто побеждает с одинаковыми баллами?

Как в спортивных чемпионатах, подключаются дополнительные показатели. Они прописаны в правилах приёма.

Вот как выглядит этот приоритет в простом изложении:

Сначала смотрят на результаты экзаменов : у кого выше балл по первому профильному предмету , тот и проходит. Если и тут равенство — смотрят балл по второму профильному предмету . Если и тут всё одинаково, смотрят в аттестат : преимущество у того, у кого выше отметка по первому профильному предмету, потом — по второму. Не помогло? Тогда сравнивают средний балл аттестата . Если и после этого полное равенство, в дело вступают социальные льготы и особые заслуги . Преимущество в порядке очереди получают: отслужившие в армии, выпускники военно-патриотических классов, инвалиды I и II группы, «чернобыльцы», победители конкурса «100 идей для Беларуси» и волонтёры БРСМ.

[info_b]Ознакомиться с полным перечнем критериев можно в Указе президента «О правилах приема лиц для получения высшего и среднего специального образования».[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов 2 июля дал ответ на один из самых важных вопросов, волнующих абитуриентов белорусских вузов — планируется ли до конца года повышать стоимость обучения?

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