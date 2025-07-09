Сколько будет стоить обучение в вузах Беларуси в 2025/2026 учебном году? Минобразования назвало среднюю цену

Опубликовано: 09.07.2025 07:34 , Обновлено: 09.07.2025

В эту субботу, 12 июля, в Беларуси стартует приём документов для получения общего высшего и специального высшего образования в государственных вузах на бюджет и на платной основе. В Министерстве образования озвучили среднюю сумму, которую придётся выложить абитуриентам, за обучение в вузе в 2025/2026 учебном году.

Как обещали в профильном ведомстве, в 2025 году стоимость обучения решили не поднимать, то есть как минимум за первое полугодие будущим студентам и их родителям придётся платить по ценам, установленным для прошлого учебного года. Согласно данным Минобразования, озвученным на днях в эфире гостелеканала “Первый информационный”, средняя цена обучения в белорусских вузах сейчас составляет в районе 4 тыс. рублей в год , однако на самых популярных у абитуриентов специальностях в ведущих вузах минимальная планка несколько выше - от 4,5 тыс. рублей .

Точные суммы стоимости обучения прописаны на официальных сайтах университетов.

Согласно планам Минобразования, общее число платников в белорусских государственных вузах в этом году составит порядка 16,5 тыс. человек. Больше всего платных мест выделено по специальностям, связанным с экономикой и информационно-коммуникационными технологиями.

Напомним, что в этом году Минобразования установило следующие сроки приёма документов для желающих получить платное образование в Беларуси:

с 12 по 17 июля – приём документов в государственных вузах за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 12 по 19 июля – приём бюджетников и платников по отдельным специальностям на очной (дневной) форме («Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда») и бюджетников по всем специальностям в Военной академии Республики Беларусь, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы Республики Беларусь, а также на военных факультетах и военном институте;

с 15 ноября по 5 декабря – приём документов у заочников в вузах сельскохозяйственного профиля (за счёт бюджетных средств и на платной основе).

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