"Во избежание несчастных случаев" — Военные запретили на 22 дня появляться в "опасной зоне" под Пинском

Опубликовано: 04.12.2024 14:40 , Обновлено: 04.12.2024

Пинский пограничный отряд предупредил жителей района о плановых учебных стрельбах, которые пройдут на протяжении всего декабря. В указанное время в ведомстве запретили появляться в "опасной зоне" протяжённостью почти 4 километра, дабы не нарваться на неприятности.

Согласно графику Пинского пограничного отряда, с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 на войсковом стрельбище около деревни Выжловичи военные будут отрабатывать соответствующие навыки.

Так, на протяжении всего декабря опасной зоной будет считаться территория протяжённостью 3900 метров от северо-запада Выжловичей и далее в этом же направлении на ширину 2390 метров. В погранотряде предупредили, что во избежание несчастных случаев находиться в указанной зоне строго запрещено.

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Кроме того, жителей приграничья в Брестской области ранее [link href=“https://tops.gpk.gov.by/pinsk/news/6945/” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредили [/link] об опасности даже неумышленного перехода украинской границы вне установленных КПП. В Пинском погранотряде подчеркнули, что это может «создавать угрозу жизни и здоровью» из-за «возможного минирования территории сопредельного государства».

Военные также призвали местных жителей сообщать в милицию или в оперативно-дежурную службу Пинского погранотряда о беспилотниках в пограничной зоне, а также об «их составных частях, взрывоопасных и иных подозрительных предметах».

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