Внутренние войска РБ объявили о завершении "первого этапа вторжения" искусственного интеллекта

Опубликовано: 30.03.2026 10:53 , Обновлено: 30.03.2026

Внутренние войска Беларуси объявили о завершении "первого этапа вторжения" искусственного интеллекта (ИИ) и сделали тревожное предупреждение: "Самое страшное впереди".

Такое предостережение для своих подписчиков сделали авторы официального Telegram-канала внутренних войск МВД Беларуси. Там заявили, что ИИ уже “захватил внешний мир - информационное поле, небо, штабные карты”, а теперь “тихо подбирается к нашему внутреннему миру: к нашим мыслям, рабочим местам и способности чувствовать”.

По мнению авторов канала, современные нейросети за последние годы прошли огромную трансформацию и “переоделись в военную форму”, возглавив отделы пропаганды, и даже научились “притворяться живым человеком” и даже генерировать фейковые OSINT-доказательства (разведка по открытым источникам).

“Сегодня искусственный интеллект ведёт пропаганду, планирует боевые операции и создаёт фейковые доказательства, которые не отличить от настоящих. Мы моргнули - и очутились в мире, где у каждого “очевидца” внутри процессор, а у каждого факта есть сгенерированный за минуту антифакт”, - посетовали в пресс-службе внутренних войск МВД Беларуси.

Там прокомментировали январскую статью, опубликованную в научном журнале Science о вредоносных “роях искусственного интеллекта”, которые, по мнению исследователей, могут представлять реальную угрозу демократии. По словам авторов статьи, последние достижения в области больших языковых моделей и многоагентных систем позволили добиться того, что теперь всего один оператор может развернуть в Сети виртуальный “митинг” из тысяч “ИИ-голосов”, которые настолько точно имитируют людей, что могут с лёгкостью проникать в онлайн-сообщества, влиять на ход дискуссий в соцсетях и, как следствие, манипулировать демократическим дискурсом, формируя ложный “народный консенсус”.

“Отличить их от людей почти невозможно. Они умнее, быстрее и меняют тактику раньше, чем модераторы успевают обновить свои алгоритмы блокировки. В этой гонке побеждает не правда, а самый дешёвый и производительный ИИ-рой”, - сделали свои выводы из статьи белорусские правоохранители.

[inf]Кстати, один из авторов исходной статьи, доктор Кевин Лейтон-Браун из канадского Университета Британской Колумбии в своих выводах не столь категоричен. По его словам, “ИИ-рои”, действительно, могут изменить баланс сил в демократических странах, но вовсе не потому, что интернет-пользователи будут слепо доверять мнению “ИИ-большинства”.

“Вероятным результатом станет снижение доверия к неизвестным голосам в социальных сетях, что может усилить позиции знаменитостей и затруднить распространение идей среди населения”, - сделал свой прогноз учёный.[/inf]

Фото иллюстрационное

“ИИ уже примеряет генеральские погоны”

Между тем, ещё большие опасения у белорусских правоохранителей вызвал тот факт, что ИИ, как они выразились, “уже примеряет генеральские погоны”. В качестве показательного примера авторы поста привели использование нейросети Claude компании Anthropic американскими военными при планировании нынешней операции в Иране.

Информацию о том, что американские войска использовали Claude для анализа разведывательных данных, идентификации целей и моделирования боевых сценариев в рамках военных действий в Иране недавно опубликовали два западных издания - The Wall Street Journal и Axios.

“Американский Пентагон и израильский ЦАХАЛ не просто тестируют ИИ - они делают нейросети частью военного управления. Сегодня решения принимает не генерал, а условный Claude (Anthropic)”, - посетовали белорусские правоохранители, раскритиковав американцев и израильский ЦАХАЛ, заявив, что использование “цифрового разума” “кратно увеличил риск фатальной ошибки”.

В противовес такому подходу авторы официального Telegram-канала внутренних войск противопоставили белорусский подход к работе с ИИ.

“Мы сохраняем приоритет человека в принятии любых критических решений. Наши ученые (ГКНТ) внедряют высокие технологии в реальный сектор - от беспилотных тракторов до систем управления производством, не «заменяя человека», а усиливая его присутствие”, - заявили белорусские силовики, объявив критическое мышление “вопросом национальной безопасности”.

“В отличие от западного подхода, мы делаем акцент на госконтроле и безопасности. ИИ в медицине или безопасности должен быть «доверенным» - обученным на наших данных и под нашим присмотром”, - подчеркнули там.

Напомним, в конце прошлого года Президент Беларуси Александр Лукашенко включил искусственный интеллект в список угроз, которым в наши дни приходится противостоять странам ОДКБ.

Лукашенко включил искусственный интеллект в список угроз

В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович не исключил вероятности того, что в Беларуси может быть создан такой новый вид войск, как кибервойска.

Вольфович не исключил создания в Беларуси нового вида войск с искусственным интеллектом