Лукашенко включил искусственный интеллект в список угроз

Опубликовано: 27.11.2025 11:23 , Обновлено: 27.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече глав стран ОДКБ в Кыргызстане заявил, что Беларусь сейчас находится в положении «осажденной крепости» из-за наращивания вооружений и инвестиций в оборону со стороны европейских стран и стран НАТО.

По его словам, Европа готовится к войне с Россией и Беларусью. При этом он обвинил соседние европейские страны в изоляции белорусских властей.

«Кроме наращивания военного потенциала наши соседи активно проводят политику изоляции и разделительных линий. Спектр широчайший – от незаконных экономических санкций до закрытого неба и закрытых границ», — сказал он собравшимся коллегам и заявил, что официальный Минск выступает за «открытый диалог» без предварительных условий.

При этом Александр Лукашенко призвал остальные страны ОДКБ совместно противостоять списку угроз, который озвучил в своем выступлении:

«Это искусственный интеллект; беспилотные летательные аппараты и смертоносные автономные боевые системы, обладающие алгоритмами самообучения; кибертерроризм; обеспечение безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, в первую очередь АЭС и гидроэлектростанций; наконец, проблема закрытия границ для перемещения товаров и людей. Эти вопросы касаются всех государств — членов ОДКБ», — заявил он.

Согласились ли с призывом белорусского президента остальные участники ОДКБ, пока неясно. Участники саммита приняли совместную декларацию, но на момент публикации новости она не была опубликована.