Вольфович не исключил создания в Беларуси нового вида войск с искусственным интеллектом

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Опубликовано: 27.11.2025 12:13 , Обновлено: 27.11.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует провести закрытое совещание по вопросам искусственного интеллекта.

«Все, что связано с искусственным интеллектом, надо выводить на новый уровень, обсуждать и, соответственно, принимать решения. В частности, и в Беларуси такие решения будут. Президенту предложено провести совещание в ближайшее время. Возможно, закрытое совещание. Или же посвятить отдельное заседание Совета Безопасности именно вопросам развития искусственного интеллекта», — рассказал чиновник.

По его словам, по итогам обсуждения в Беларуси может быть создан новый вид войск, например, кибервойска или другие структуры в военной организации государства.

«Президент эту идею поддержал. Мы начнем подготовку к этому совещанию уже в первом квартале следующего года», — уточнил глава Совбеза.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ совместно противостоять ряду угроз, среди которых он назвал искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, кибертерроризм и проблемы безопасности энергетической инфраструктуры.

Лукашенко включил искусственный интеллект в список угроз