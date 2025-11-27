Вольфович не исключил создания в Беларуси нового вида войск с искусственным интеллектом
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует провести закрытое совещание по вопросам искусственного интеллекта.
«Все, что связано с искусственным интеллектом, надо выводить на новый уровень, обсуждать и, соответственно, принимать решения. В частности, и в Беларуси такие решения будут. Президенту предложено провести совещание в ближайшее время. Возможно, закрытое совещание. Или же посвятить отдельное заседание Совета Безопасности именно вопросам развития искусственного интеллекта», — рассказал чиновник.
По его словам, по итогам обсуждения в Беларуси может быть создан новый вид войск, например, кибервойска или другие структуры в военной организации государства.
«Президент эту идею поддержал. Мы начнем подготовку к этому совещанию уже в первом квартале следующего года», — уточнил глава Совбеза.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ совместно противостоять ряду угроз, среди которых он назвал искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, кибертерроризм и проблемы безопасности энергетической инфраструктуры.