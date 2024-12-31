Внутренние войска, милицию и ГАИ перевели на усиленный режим службы по всей Беларуси. Где пообещали «уплотнить» патрули?

Опубликовано: 31.12.2024 11:08 , Обновлено: 31.12.2024

Министерство внутренних дел Беларуси объявило о переводе на усиленный вариант несения службы личного состава милиции, внутренних войск и Госавтоинспекции на время новогодних и рождественских праздников. В ведомстве рассказали, какие дополнительные "меры по обеспечению безопасности" белорусов планируют принимать в течение ближайших 9 дней.

В усиленном режиме органы МВД будут работать с 31 декабря по 8 января . Дежурства милиционеров пообещали организовать во всех местах проведения массовых мероприятий, которые организуют работу пунктов пропуска. Там же предварительно поработают сапёры, однако отдыхающих призвали незамедлительно звонить по телефону 102 или искать ближайший наряд милиции в случае обнаружения бесхозных предметов, а также подозрительных граждан или факта какого-либо правонарушения.

Увеличится в эти дни и плотность милицейских нарядов на улицах городов. Дополнительно следить за обстановкой правоохранители планируют с помощью систем наружного видеонаблюдения.

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Белорусов также предупредили, что в некоторых местах массовых гуляний милиция может вводить ограничения для движения транспорта, а также изменять маршруты движения общественного и личного транспорта. Информацию об этом пообещали заблаговременно размещать на локальных медиаресурсах и выкладывать в открытый доступ, том числе, на официальных страничках ведомств в соцсетях.

В усиленном режиме будут работать в ближайшие дни и белорусская Госавтоинспекция. Там пообещали приблизить патрули к местам отдыха граждан и развлекательным заведениям, а фокус внимания сместить на категории водителей, которые в ведомстве назвали “самыми опасными” – на нетрезвых и бесправников.

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов 19 декабря предостерёг гостей праздничных мероприятий от «публичного выражения общественно-политических мнений», предупредив, что за это в отношении них могут быть начаты «административные процессы».

Милиция предупредила белорусов об «административных процессах» за «публичное выражение мнений» на новогодних гуляньях