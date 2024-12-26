Милиция пообещала усиленно следить за минчанами по камерам в Новый год

Опубликовано: 26.12.2024 11:59 , Обновлено: 26.12.2024

Столичную милицию планируют перевести на службу в усиленном режиме на время новогодних праздников. Следить за порядком в городе на площадках, где организуют массовые гулянья, будут не только усиленные наряды милиции, но и камеры, подключённые к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

О том, что места проведения массовых мероприятий, приуроченных празднованию Нового 2025 года, “возьмут под контроль” с использованием возможностей республиканской системы мониторинга, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Усилят патрули на улицах города в праздничные дни и ГАИ, о чём в милиции напомнили автомобилистам. Также им следует учесть, что вблизи мест массовых мероприятий ограничат движение транспортных средств, а некоторые маршруты наземного общественного транспорта изменятся.

В праздничных локациях, пообещали организовать работу контрольно-пропускных пунктов, где в том числе будут проводить личный досмотр граждан, желающих пройти на праздник, и их вещей. Для четырёх категорий граждан будут установлены шатры с оранжевым куполом - там смогут пройти досмотр вне очереди:

ветераны Великой Отечественной войны,

люди с инвалидностью,

беременные,

граждане с малолетними детьми.

[info_b]Что запрещено проносить к местам массовых гуляний, а также о каких ещё правилах следует помнить тем, кто собрался отмечать Новый год на городских площадках, мы рассказывали ранее. Материал можно почитать по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов 19 декабря предостерёг гостей праздничных мероприятий от “публичного выражения общественно-политических мнений”, предупредив, что за это в отношении них могут быть начаты “административные процессы”.

Милиция предупредила белорусов об «административных процессах» за «публичное выражение мнений» на новогодних гуляньях